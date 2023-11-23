Günyüzü İlçesinin Adı Dolandırıcılıkta Kullanılıyor

Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say, Günyüzü ilçesinin adının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirterek uyarılarda bulundu. Sosyal medyadan yapılan pancar şekeri veya tarım aleti satışı ilanlarıyla dolandırıcılık yapıldığına dikkat çekti.

Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say, 'Pancar şekeri' veya 'Tarım aleti satışı' ilanı ile ilçenin adının dolandırıcılar tarafından kullanıldığını belirterek uyarılarda bulundu.

Günümüzde yaygın olarak kullanılan sosyal medyadan satış yapmak, kötü niyetli kişiler tarafından suiistimal ediliyor. Son zamanlarda özellikle Eskişehir'in Günyüzü ilçesinin adı dolandırıcılar tarafından sıklıkla kullanılıyor. Dolandırıcılar, sosyal medyaya pancar şekeri veya tarım aleti satışı ilanı koyarak, konum olarak Günyüzü ilçesinin adını veriyorlar. Müşteri olarak arayan insanlardan kaparo isteyip, parayı aldıkları insanların telefon numaralarını engelliyorlar.

Günyüzü Belediyesi Zabıta Amiri Hasan Say, "Günyüzü ilçemizin ismini kullanarak insanları dolandırıyorlar. İzmit, Ankara, Konya illerinden kaparo gönderip alışveriş yapmaya gelenler oldu. İnsanların mağdur olmaması için, alışverişlerini dikkatli yapmaları gerekiyor. Sözde satışı ilana konulan malzemenin fiyatı çok ucuz yazılarak talep görmesi sağlanıyor ve insanları kaparo adı altında dolandırıyorlar" dedi. - ESKİŞEHİR