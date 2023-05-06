Güngören'de zincirleme kaza: 1'i ağır 2 yaralı

İSTANBUL - Güngören'de ters şeride girmek isteyen bir otomobil zincirleme kazaya sebep oldu. Kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırılırken, olay güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza Güngören Sanayi Mahallesi Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Enver Yener idaresindeki 34 RU 4320 plakalı otomobil ters şeride girmek istedi. O sırada Mecit Deniz yönetimindeki 34 KD 0438 plakalı araç ters şeride dönmek isteyen otomobile yandan çarptı. Çarpmanın etkisiyle Mecit Deniz yönetimindeki araç ise kontrolünü kaybederek park halindeki 34 TR 2796 ve 81 ABY 361 plakalı araçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Mecit Deniz ve Yunus Emre A.'nın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Bilinci kapanan Deniz'i uyandıran vatandaşlar sağlık ekipleri gelene kadar ilk müdahaleyi yaptı. Sağlık ekiplerinin gelmesi ile birlikte Deniz hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeni ile yol bir süreliğine ekipler tarafından kapatılırken kazaya karışan 4 aracın çekici ile yoldan kaldırılması ile trafik normale döndü. Öte yandan kaza anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazayı gören ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan Osman Koç "Araç hızlı geliyordu. Diğer araç ışıklardan ters şeride U dönüşü yaptı. Normalde burada kamera olmadığı için yasak olduğu halde kontrollü şekilde dönüş yaparlar. Araç kontrolsüz şekilde dönüş yaptığı sırada diğer araç gelip vurdu. Araba gidilmemesi gereken bir hızla gidiyordu. Şoförün durumu kritikti. Yanındaki genç ise çok korkmuş ve şok halindeydi. Şoförün başında kanama vardı midesi bulanıyordu. Beyin kanaması geçirmiş olabilir. Olay yerine ilk gittiğimizde şoförün bilinci kapalıydı. Şoförü uyandırıp ambulans gelene kadar konuşturduk" dedi.