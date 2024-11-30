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Güngören'de Yıkım Sırasında Çökme Meydana Geldi

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Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında yıkılan binada meydana gelen çökme sonrası 1 işçi göçükten çıkarılarak hastaneye kaldırıldı, diğer işçi için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Güngören'de yıkımı gerçekleştirilen binada çökme anı kamerada

Göçük altından çıkarılan 1 işçi hastaneye kaldırıldı

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binada kısmen çökme meydana geldi. Çökme sonrasında 2 işçi göçük altında kalırken, olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından 1 kişinin çıkarıldığı öğrenildi. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

Güngören'de kentsel dönüşüm çerçevesinde yıkımı devam eden binanın üst kısmında çökme meydana geldi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çökme sonrasında 2 kişi göçük altında kaldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarının ardından 1 kişi göçük altından çıkarıldı. Çöken binadan çıkarılan Ümit Kurt isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin göçük altında kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öte yandan, çöken bina havadan görüntülendi.

Güngören'de Yıkım Sırasında Çökme Meydana Geldi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / VOLKAN KAYALAR - 3.Sayfa
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