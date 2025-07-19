Güngören'de Uyuşturucudan Taksi Sürücüsü Yakalandı

İstanbul Güngören'de ticari taksi içerisinde uyuşturucu kullanıp kendinden geçen şahıs olduğu görüntülerinin sosyal medyada yayılması üzerine harekete geçen polis, sürücüyü yakaladı. Araç otoparka çekilirken ceza yazılan sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri Güngören Posta Caddesi'nde bir ticari taksi sürücüsünün araç içerisinde kontrolsüz davranışlar sergileyen bir taksi sürücüsünün uyuşturucu madde etkisinde direksiyonda olduğu görüntüleri üzerine harekete geçti. Ekipler kısa sürede A.K. isimli ticari taksi sürücüsünün yakaladı. Gözaltına alınan sürücüye adli para cezası uygulanırken taksi otoparka çekildi. Ayrıca A.K. isimli şahıs Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilerek hakkında adli işlem başlatıldı. - İSTANBUL