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Güngören'de Sürücü Kaldırıma Çıktı: 2 Yaya Yaralandı

Güngören'de Sürücü Kaldırıma Çıktı: 2 Yaya Yaralandı
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Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğerinin tedavisi olay yerinde sürüyor.

Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin ise tedavisi olay yerinde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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