Güngören'de Sürücü Kaldırıma Çıktı: 2 Yaya Yaralandı
Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden bir sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak iki yayaya çarptı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi; yaralılardan biri hastaneye kaldırılırken diğerinin tedavisi olay yerinde sürüyor.
Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin ise tedavisi olay yerinde sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı