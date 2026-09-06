Güngören'de Sürücü Kaldırıma Çıktı: 2 Yaya Yaralandı

Güngören'de direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, otomobiliyle kaldırıma çıkarak 2 yayaya çarptı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 2 yaya, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılardan biri hastaneye kaldırıldı, diğerinin ise tedavisi olay yerinde sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı