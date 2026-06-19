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Güngören'de kentsel dönüşüm yapılan binada patlama: 3 işçi yaralandı

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İstanbul Güngören'de kentsel dönüşüm kapsamında söküm yapılan bir binada doğal gaz borusunun kesilmesi sırasında meydana gelen patlamada 3 işçi hafif yaralandı.

İstanbul'un Güngören ilçesinde kentsel dönüşüm kapsamında söküm işlemi yapılan bir binada, işçilerin doğal gaz borusunu kestiği esnada sıkışan gaz nedeniyle patlama meydana geldi. Olayda 3 işçi hafif şekilde yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Güngören ilçesi Salcı Sokak'ta bulunan ve kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında tahliye edilen bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanın söküm işlemlerini gerçekleştiren işçiler, içeride bulunan doğal gaz borularını kesmeye başladı. Bu sırada borunun içinde kalan hattaki gazın bir anda parlamasıyla şiddetli bir patlama yaşandı. Patlama sesini duyan çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşayarak durumu hemen itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, patlama nedeniyle hafif şekilde yaralanan 3 işçiye ilk müdahaleyi ambulans içerisinde yaptı. Yaralı işçiler, yapılan ilk müdahalelerin ardından kontrol amaçlı çevre hastanelere kaldırıldı. İtfaiye ekipleri binada ve borularda gerekli güvenlik kontrollerini sağlarken, polis ekipleri de sokağa şerit çekerek geniş güvenlik önlemleri aldı.

Olay sırasında karşı binada evinde olduğunu belirten Vildan Üylü, "Ben evdeydim, büyük bir ses duydum. Asansör düştü zannettim dışarıya çıktığımda karşıda kentsel dönüşüm yapılan binada patlama olduğunu gördüm. 3 kişi yaralanmıştı" dedi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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