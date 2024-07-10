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Güngören'de Fast Food Dükkanında Darp Olayı: İddianamede Müebbet Hapis İstendi

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Güngören'de Şubat ayında bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Güngören'de Şubat ayında bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede 2 sanığın müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

Güngören'de Şubat ayında bir fast food dükkanında Umut Emre Aytekin'i darp ederek öldüren 2 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 4 Şubat günü meydana gelen olay anlatıldı. İddianamede Güngören Abdurrahman Nafiz Gürman Mahallesi'nde bulunan fastfood dükkanında sanıklar Hayrettin Ö. ve Ceyhun T.'nin yumruk ve tekme darbeleriyle Umut Emre Aytekin'i yaraladıkları ve Aytekin'in kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı.

"Tahrik altında sinirle vurdum, pişmanım"

İddianamede savunmasına yer verilen Hayrettin Ö., arkadaşı Ceyhun T. ile dışarda rap müzik yazdıklarını, şarjları bitince ve hava soğuk olduğundan fastfood dükkanına girdiklerini söyledi. Alkollü olduğunu da belirten sanık, "Yan masada bulunan bir erkek, Ceyhun ile konuşmaya başladı. Şahıs 'yemek mi yediniz bu tepsiler içeceğinizi başka yerde için yoksa suratınıza yersiniz' dedi. Tekrar yanımıza gelip ana avrat küfretti. Bu söylediklerini gururuma yediremediğim için sipariş verdiği sırada yanına giderek çenesine yumruk attım. Yere düşerken tutup 2-3 yumruk daha attım. Yerde hareketsiz yattığı için çevredekilerden ambulansı aramasını istedim. Tahrik altında sinirle vurdum, pişmanım" dedi.

Sanık Ceyhun T. ise, "Maktul, kız arkadaşı ile yan masaya geldi. Masamızdaki tepsiyi işaret ederek 'bunu siz mi yediniz?' dedi. 'Yok abi' deyip Hayrettin ile oyun oynamaya devam ettik. Daha sonra şahıs küfür ederek buradan kahvenizi evde için' dedi. Bu sırada kız arkadaşı da Umut diyerek kendisini uyardı. Kız arkadaşına 'dua et o kahveyi yüzüne vurmadım' diyerek yemek alma kısmına gitti. Bu esnada Hayrettin bir anlık sinirle kalkıp 2-3 kere yumruk attı. Ben de maktulün sırt ve omuz arasına 3-4 kez tekme attım. Hayrettin'in vurmaya devam etmesi üzerine onu uzaklaştırdım. Hemen ambulans çağrılmasını istedim. Pişmanım" şeklinde savunma yaptı.

"Bağırarak etraftan yardım istedim"

Tanık Sandra Maria Magdelana Zeppin ise beyanında Umut Emre Aytekin'in nişanlısı olduğunu söyleyerek, "Nişanlım solist olarak müzisyenlik yapmaktadır. 3 Şubat günü alkol aldık. Daha sonra fast food dükkanına geldik. Yan masada iri yapılı iki erkek vardı. Sonradan adını öğrendiğim Ceyhun T. sürekli bana bakıyordu. Ceyhun laf arasında o şeklinde bir kelime kullandı. Kendime ima edildiğini anlayarak Umut Emre'ye 'bu adamlar küfürlü kötü kelimeler kullanıyorlar farkında mısın?' dedim. O da 'boş ver' diyerek kasaya sipariş vermeye gitti. Daha sonra sanıklar Umut Emre'nin yanına gitti. Hayrettin Ö. yumruk atarak Umut Emre'yi yere düşürdü. Ceyhun da yerde tekmeledi. Bağırarak etraftan yardım istedim" şeklinde olayı anlattı.

Öte yandan hazırlanan Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesinden alınan otopsi raporunda, ölümün künt kafa ve boyun travmasına bağlı kanama sonucu meydana geldiği tespit edildi. İddianamede, sanıklar Ceyhun T. ile Hayrettin Ö.'nün 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Umut Emre Mahkeme Adli Tıp Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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