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Güngören'de Çöken Binada Enkaz Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti

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Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları sırasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni, 3 gün süren arama kurtarma çalışmalarının ardından enkazdan çıkarıldı.

Güngören'de çöken binada enkaz altında kalan işçi çıkarıldı

İSTANBUL - Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları esnasında çöken binada göçük altında kalan 56 yaşındaki Zekeriya Yılmaz'ın cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı.

Güngören'de kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yıkımına devam edilen binanın çökmesiyle göçük altında kalan Zekeriya Yılmaz'ı arama çalışmalarında 3'üncü güne gelindi. Enkaz altında kalan Yılmaz'ın cansız bedenine saat 18.30 sıralarında ulaşıldı. Ekiplerin çalışmalarının ardından Yılmaz'ın cansız bedeni saat 21.00 sıralarında enkazın arka tarafından çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Güngören'de Çöken Binada Enkaz Altında Kalan İşçi Hayatını Kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET KAAN KURT - 3.Sayfa
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