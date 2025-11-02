Haberler

Güney Tirol'de Çığ Faciası: 5 Alman Dağcı Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
İtalya'nın Güney Tirol bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde 5 Almanya vatandaşı hayatını kaybetti. Dağcıların Vertainspitze Zirvesi'ne yaklaştıkları sırada çığ düştüğü bildirildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İtalya'nın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol bölgesinde çığ düşmesi sonucu 5 Almanya vatandaşı hayatını kaybetti.

İtalya'nın kuzeydoğusunda yer alan Avusturya sınırına yakın kış mevsimi turizm merkezi Güney Tirol'de bir kez daha çığ faciası yaşandı. Güney Tirol'ün Ortler bölgesinde meydana gelen çığ felaketinde beş Alman dağcı hayatını kaybetti. Dağ kurtarma ekibinin verdiği bilgiye göre iki ayrı dağcı grubu 3 bin 500 metredeki Vertainspitze Zirvesi'ne yaklaştıklarında çığ düştü. Olayın bildirilmesinin hemen ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda ilk olarak 3 kişi ölü bulundu. Kayıp oldukları belirlenen 2 kişinin de akşam saatlerinde hayatlarını kaybettikleri açıklandı. İtalyan polisi olayla ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Almanlar başta olmak üzere Avrupa'nın gözde tırmanma merkezi konumunda bulunan Güney Tirol bölgesinde sık sık çığ düşmesi gerçekleşiyor. 11 Nisan 2024'te ve 29 Aralık 2019'da yaşanan iki ayrı çiğ faciasında 7 Alman hayatını kaybetmişti.

Profesyonel dağcılar bölgenin 3 bin 905 yüksekliğindeki zirvesine ulaşmak için her dönem Güney Tirol'ü tercih ediyor. - ROMA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
