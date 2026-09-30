Güney Kore, Ukrayna'yı Kuzey Koreli esir transferinde gizlilik ihlaliyle suçladı

Güney Kore istihbaratı, Ukrayna'nın geçtiğimiz yıl yakalanan iki Kuzey Koreli askerin Güney Kore'ye transferinin gizli tutulmasını ilk aşamada talep ettiğini ve iki ülkenin süreç boyunca bu konuda mutabık kaldığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin, Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalanan iki Kuzey Koreli savaş esirinin eylül ayında Güney Kore'ye teslim edildiğini açıklaması, Kiev ile Seul arasında gerginliğe yol açtı. Güney Kore yönetimi, Ukrayna'nın savaş esirlerinin transferinin gizli tutulmasına ilişkin anlaşmayı ihlal ettiğini belirterek Kiev'e tepki gösterirken, Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi (NIS), gizlilik talebinin ilk olarak Ukrayna tarafından yapıldığını bildirdi. NIS tarafından bugün yapılan açıklamada, "Görüşmelerin ilk aşamalarından itibaren Ukrayna, savaş esirlerinin gelecekteki değişimine ilişkin müzakereler üzerindeki muhtemel etkiler konusunda endişelerini dile getirerek sıkı gizlilik talep etti. NIS, askerlerin Güney Kore'ye getirilmesi konusunda Dışişleri Bakanlığı ile birlikte çalıştı ve hem Güney Kore hem de Ukrayna, konunun gizli tutulacağı yönündeki ortak anlayışla en başından itibaren ilgili görüşmeleri yürüttü" ifadeleri kullanıldı. Güney Kore Ulusal İstihbarat Servisi, iki ülkenin transferi gizli tutmak konusunda çeşitli kanallar üzerinden anlaşmaya vardığını, ancak iki ülke liderleri arasında böyle bir anlaşma yapılıp yapılmadığı konusunda bilginin olmadığını bildirdi.

Ulusal Meclis İstihbarat Komitesi'ne verilen brifingde iki Kuzey Koreli askerin eylül ayının ortasında Güney Kore'ye ulaştığı ve ciddi sağlık sorunlarının bulunmadığı açıklandı.

Güney Kore ve Ukrayna arasında "gizlilik" gerginliği

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, geçtiğimiz hafta Birleşmiş Milletler'de yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl Rusya'nın Kursk bölgesinde yakalanan iki Kuzey Kore askerini Güney Kore'ye gönderdiklerini açıklamıştı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae-myung ve yönetimi ise daha sonra, askerlerin transferlerinin açıklanması halinde karşılaşabilecekleri tehlikelerden korunmaları amacıyla transferin gizli tutulmasını öngören bir gizlilik anlaşmasının Ukrayna tarafından ihlal edildiğini belirtmişti. Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndan bir yetkilinin daha sonra gizlilik anlaşmasının varlığını reddettiği bildirilmişti. Güney Kore Dışişleri Bakanlığı, pazartesi günü Ukrayna'nın Güney Kore Maslahatgüzarı Andrii Vieshkin'i çağırarak, Ukrayna'nın gizlilik anlaşmasını reddetmesinden duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı