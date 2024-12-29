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Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi

Güney Kore'deki Uçak Kazasında Ölü Sayısı 85'e Yükseldi
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Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada 85 kişi hayatını kaybetti. Jeju Air, kazaya karışan uçağının ailelerine destek için özel bir ekip kurduklarını açıkladı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkması sonucu meydana gelen kazada ölü sayısı 85'e yükseldi. Ulusal İtfaiye Teşkilatı, sağ kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiğini açıkladı.

Güney Kore'deki Muan Uluslararası Havalimanı'na inmeye çalışan bir yolcu uçağının pistten çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen kazanın bilançosu netleşmeye başladı. Güney Kore Ulusal İtfaiye Teşkilatı'ndan yapılan açıklamada, kaza mahallinde şimdiye dek 85 cansız bedene ulaşıldığı kaydedilirken, sağ olarak kurtarılan 2 kişi dışında uçakta bulunan herkesin hayatını kaybettiğinin değerlendirildiği bildirildi.

Jeju Air firması özür açıklaması yaptı

Kazaya karışan Boeing 737-800 tipi uçağın sahibi olan Jeju Air firmasından yapılan açıklamada ise, şirket içi acil durum protokollerinin uygulamaya konduğu kaydedildi. Yolcuların ailelerine destek olmak için özel bir ekip kurulduğu belirtilen açıklamada, "Kaza nedeniyle zarar gören herkesten ve kamuoyundan özür dileriz" ifadelerine yer verildi.

175 yolcu ve 6 mürettebatı taşıyordu

Tayland'ın Bangkok şehrinden kalkan Jeju Air firmasına ait 7C2216 sefer sayılı Boeing 737-800 tipi uçak, yerel saat ile 09.07'de Muan Uluslararası Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıkarak duvara çarpmıştı. Uçakta 175 yolcu ve 6 mürettebatın bulunduğu açıklanırken, ilk belirlemelere göre kazaya iniş takımlarında yaşanan arızanın neden olduğu belirtilmişti. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yolcu uçağı pistten çıkıp duvara çarptı! 120 kişi hayatını kaybetti
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