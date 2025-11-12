Güney Kore'deki Termik Santral Faciasında Hayatını Kaybedenlerin Sayısı 5'e Yükseldi

Güney Kore'de geçtiğimiz hafta perşembe günü termik santralin kazan kulesinin çökmesi sonucu meydana gelen kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Güney Kore'nin Ulsan kentindeki Korea East-West Power Co. şirketine ait termik santralde bulunan kazan kulesinin çökmesi sonucu geçtiğimiz hafta meydana gelen kazada 1 hafta geride kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarının devam ettiği enkaz alanında 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece faciada hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Ulsan Nambu İtfaiye Departmanı, hala kayıp olan diğer iki işçiden birinin yerinin tespit edildiğini, diğer işçiye ise henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Güney Kore'deki termik santral faciaya sahne olmuştu

Güney Kore'nin Ulsan kentinde bulunan bir termik santralin 60 metre yüksekliğindeki kazan kulesi geçtiğimiz hafta Perşembe günü söküm çalışmaları sırasında çökmüş, taşeron bir şirket adına çalışan 9 işçinin göçük altında kaldığı açıklanmıştı. 2 işçi olayın ilk saatlerinde kurtarılırken, ilerleyen günlerde 3 işçinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Son olarak çökme riski nedeniyle arama çalışmalarını zorlaştıran diğer 2 kazan kulesi de patlayıcı kullanılarak kontrollü şekilde yıkılmıştı. Arama çalışmalarının iş makinelerinin desteğiyle süreceği açıklanmıştı. - SEUL