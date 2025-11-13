Haberler

Güney Kore'de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı

Güney Kore'de pazar yerinde dehşet, araç kalabalığın arasına daldı
Güney Kore'nin Bucheon şehrinde kontrolü kaybeden bir sürücünün aracıyla pazar yerine dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi yaralandı. Sürücünün alkol testi negatif çıktı.

  • Güney Kore'nin Bucheon şehrindeki Jeil Pazarı'nda bir aracın kalabalığa dalması sonucu 2 kişi öldü ve 18 kişi yaralandı.
  • Kazada gözaltına alınan sürücünün alkol testi sonucu alkollü olmadığı belirlendi.
  • İtfaiye ekipleri kaza ihbarına 21 araç ve 60 personelle müdahale etti.

Güney Kore'de Gyeonggi eyaletindeki Ojeong bölgesinin en kalabalık pazarında kaza meydana geldi. Bucheon şehrinde kontrolünü kaybeden bir sürücünün aracıyla Wonjong-dong'daki Jeil Pazarı'na dalması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. İtfaiye ekipleri, yerel saatle 10.55'te meydana gelen kaza ihbarının ardından olay yerine 21 araç ile 60 personelin gönderildiğini belirtti.

ALKOL ÇIKMADI

Polis, gözaltına alınan sürücünün alkol testi sonucunda alkollü olmadığının belirlendiğini söyledi. Yetkililer, aracın kazanın nedenini belirlemek amacıyla soruşturma ekiplerine teslim edildiğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
