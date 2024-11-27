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Güney Kore'de Kar Fırtınası: 2 Ölü

Güney Kore'de Kar Fırtınası: 2 Ölü
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Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde meydana gelen kar fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti. Kar kalınlığının 18 cm'ye ulaştığı belirtilirken, ülke genelinde 317 uçuş iptal oldu ve birçok yerde elektrik kesintisi yaşandı.

Güney Kore'yi vuran kar fırtınasında 2 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'nin başkenti Seul ve çevresinde kar fırtınası etkili oldu. Kore Meteoroloji İdaresi, Seul'de kar kalınlığının 18 santimetreye ulaştığını, bunun kayıtların tutulmaya başlandığı 1907'den yılından beri başkentte kasım ayında görülen en yoğun kar yağışı olduğunu belirtti. Olumsuz hava şartları nedeniyle ülke genelinde 317 uçuş iptal edilirken, trafikte aksamalar meydana geldi. Ağaçlar devrilmesi ve elektrik hatlarının hasar görmesi sonucu bazı evler elektriksiz kaldı.

Gangwon eyaletinde yoğun kar yağışı nedeniyle 5 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti. Yangju'da ise garajın çökmesi sonucu kar temizleyen 1 kişi yaşamını yitirdi.

Meteoroloji İdaresi, ülkenin büyük bölümünde kar yağışının yarın öğle saatlerine kadar devam edeceğini aktardı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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