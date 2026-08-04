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Güney Kore'de Aşırı Sıcaklar: 16 Can Kaybı, İlk Kırmızı Alarm

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Güney Kore’de rekor seviyedeki sıcaklıklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, başkent Seul ve çevresinde ilk kez kırmızı alarm seviyesinde sıcak hava uyarısı yapıldı.

Güney Kore'de rekor seviyedeki sıcaklıklar nedeniyle 16 kişi hayatını kaybederken, başkent Seul ve çevresinde ilk kez kırmızı alarm seviyesinde sıcak hava uyarısı yapıldı.

Güney Kore, son yılların en şiddetli sıcak hava dalgalarından biriyle mücadele ediyor. Ülke genelinde etkisini artıran aşırı sıcaklar nedeniyle yetkililer alarma geçerken, rekor seviyelere ulaşan sıcaklıklar can kayıplarına ve günlük yaşamda aksamalara yol açtı. Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung bugün yaptığı açıklamada aşırı sıcaklar nedeniyle 16 kişinin öldüğünü bildirdi. Lee, "Bu aşırı sıcak hava şartları artık normal hale geldiği için ulusal kriz yönetimi sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı. Lee, yetkililerden insanların günlük yaşamlarını korumak için gerekli önlemleri almalarını ve klima kullanımındaki artış nedeniyle yükselen elektrik talebi karşısında enerji sistemlerini denetlemelerini istedi.

Kore Meteoroloji Kurumu, başkent Seul ve komşu Gyeonggi bölgesi için ilk kez kırmızı alarm seviyesinde sıcak hava uyarısı yayımladı.

Rekor tazelendi

Ülkenin meteoroloji kurumu, güneydoğudaki iç kesimlerde yer alan Yangsan kentinde pazar günü sıcaklığın 42,5 dereceye ulaştığını açıkladı. Bu değer, 122 yıllık meteoroloji gözlemleri boyunca kentte ölçülen en yüksek sıcaklık olarak kayıtlara geçti. Cuma günü 41,4 dereceyle kaydedilen önceki rekorun ardından sıcaklık bir kez daha zirve yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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