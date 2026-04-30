Güney Kore'de apartman yangını: 2 ölü, 6 yaralı

Güncelleme:
Güney Kore'nin Uiwang şehrindeki bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore'nin Uiwang şehrindeki bir apartmanda çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.

Güney Kore facia gibi bir yangına sahne oldu. Başkent Seul yakınlarındaki Uiwang şehrinde bulunan 20 katlı bir apartmanın 14'üncü katında yerel saatle 10.30 sıralarında henüz kesin olarak bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edilirken, yangın yaklaşık 2 saatlik çabanın ardından söndürülebildi. Yapılan ilk incelemelerde 60'lı yaşlarındaki bir erkeğin yangının başladığı anlarda yaşadığı daireden aşağıya düşerek hayatını kaybettiği belirlendi. Aynı kişinin 50'li yaşlarındaki eşi ise birlikte yaşadıkları dairede ölü olarak bulundu. Dairede bulunan bir not intihar şüphesine yol açarken, yangında 6 kişinin de yaralandığı bildirildi. Olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. - SEUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
