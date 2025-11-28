Güney Asya'da Şiddetli Yağışlar: 295 Can Kaybı

Güney Asya ülkelerindeki şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 295'e yükseldi.

Güney Asya ülkelerinde etkili olan muson yağmurlarının beraberinde getirdi sel ve toprak kaymalarında bilanço ağırlaşıyor. Endonezya afet kurumundan yapılan açıklamada, Kuzey Sumatra'da can kaybının 62'ye yükseldiği, 95 kişinin yaralandığı, 65 kişinin ise kayıp durumda olduğu belirtildi. Komşu Batı Sumatra'da ise hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi, 12 kişi kayboldu. Endonezya'nın en batısındaki eyalet Aceh'te ise 9 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede sel ve toprak kaymalarında toplam can kaybı 93'e çıktı.

Tayland'da can kaybı 144'e ulaştı

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da da Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 144'e yükseldiği ifade edildi. Ölümlerin 109'unun Songkhla'da yaşandığı aktarıldı. Afet Önleme ve Azaltma Dairesi sel felaketinden 1.25 milyondan fazla hane ve 3.6 milyon kişinin etkilendiğini belirtti.

Sri Lanka'da can kaybı 56'ya çıktı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka'da da şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısı 56'ya yükseldi, 600'den fazla evde hasar meydana geldi. Hava şartlarının kötüleşmesi üzerine bugün tüm devlet dairelerini kapatıldı, okullarda eğitime ara verildi. Şiddetli yağışlar nedeniyle çoğu baraj ve nehrin taşması sonucu yerleşim yerleri ve yollar sular altında kaldı. Demiryollarına kaya ve ağaç düşmesinin ardından tren seferleri durduruldu. Mahsur kalanlar Sri Lanka Hava Kuvvetlerine ait helikopterle kurtarıldı. Donanma ve polis ise teknelerle tahliye çalışmaları gerçekleştirdi.

Malezya'da 2 ölü

Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'da ise sel ve toprak kaymalarında 2 kişi sel suyuna kapılarak hayatını kaybetti, 34 binden fazla kişi tahliye edildi. - SUMATRA