Güney Afrika'da Şişme Oyun Alanı Rüzgarda Havaya Savruldu: 2 Çocuk Yaralandı
Güney Afrika'nın Krugersdorp kentindeki bir yardım etkinliğinde, ani bir rüzgar sonucu çocukların bulunduğu şişme oyun alanı havaya savruldu. Düşen 2 çocuk yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.
Güney Afrika'nın Krugersdorp kentinde bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların bulunduğu şişme oyun alanı ani bir rüzgarla havaya savrulurken, 2 çocuk düşerek yaralandı.
Güney Afrika'nın Krugersdorp kentinde şiddetli rüzgar ortalığı birbirine kattı. Kentteki bir okulda düzenlenen yardım etkinliği sırasında çocukların bulunduğu şişme oyun alanı ani bir rüzgarla havaya savruldu. Yaklaşık 12 metreye kadar havalanan şişme oyun alanından düşen 2 çocuk yaralandı. Çocukların hastanedeki tedavilerinin ardından tabucu edildiği belirtildi.
Görgü tanıkları, şişme oyun alanının, kalkış noktasından yaklaşık 15 metre uzaklıkta yere çakıldığını söyledi. - PRETORIA