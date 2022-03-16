ANTALYA (İHA) - Güneş enerji panelini tamir etmek için çatıya çıktı... 4 metre yükseklikten düşen adamın cansız bedeni 1 gün sonra bulundu

Günısıyı tamir ederken merdivenlerde dengesini kaybeden adam, 4 metre yükseklikten beton zemine düşerek hayatını kaybetti

Yakınlarının dünden bu yana ulaşamadığı 52 yaşındaki adamın cansız bedeni, çatıya çıkan apartmanın kapıcısı tarafından bulundu

ANTALYA - Antalya'da günısıdaki arızayı tamir etmek için çatıya çıkan 52 yaşındaki adam, 4 metre yükseklikteki merdivenlerden beton zemine düşerek hayatını kaybetti. Yakınlarının dünden buyana ulaşamadığı adamın cenazesi ise apartman kapıcısı tarafından bulundu.

Olay, dün sabah 10.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi 1586 sokaktaki bir apartmanın çatısında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, annesiyle birlikte yaşayan Ahmet Pehlivanlar (52), günısı arızalandığı için çatıya çıktı. Merdiven yardımıyla 4 metre yükseklikteki günısıyı tamir etmek isteyen Pehlivanlar, iddiaya göre dengesini kaybedip beton zemine düştü. Yakınlarının dünden bu yana ulaşamadığı Pehlivanlar'ı, apartmanın kapıcısı çatıya çıktığında yerde hareketsiz bir şekilde gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından olay yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Apartmana gelen sağlık ekipleri, Ahmet Pehlivanlar'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Talihsiz adamın ölümünü duyup olay yerine gelen yakınları ise uzun süre gözyaşı döktü.

Ahmet Pehlivanlar'ın cenazesi, yapılan ilk incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.