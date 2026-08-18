Suşehri'nde Minibüs Şarampole Uçtu: 4 Ölü, 10 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yolcu minibüsü şarampole uçtu, ilk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kaybederken, 10 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Zara-Suşehri kara yolu, Geminbeli geçidi yakınlarında gerçekleşti. Sivas istikametine gitmekte olan 58 SG 604 plakalı yolcu minibüsü bilinmeyen bir nedenle şarampole uçtu. İlk belirlemelere göre 4 kişi hayatını kabederken, 10 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı