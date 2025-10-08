Günbağı Köyü'nde Anız Yangını Kontrol Altına Alındı
Erzincan'ın Günbağı köyünde çıkan anız yangını, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü. Rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, köy sakinlerinin ihbarı sonucu kontrol altına alındı.
Akşam saatlerinde Günbağı köyü arazisinde kuru otların tutuşmasıyla başlayan yangın rüzgarın etkisiyle yayılmaya başladı. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle anız yangını tarlalara sirayet etmeden söndürülerek soğutma çalışması yapıldı. - ERZİNCAN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa