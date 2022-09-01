Gümüşhane haber: Gümüşhane'de evini yarasa basan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti 3. Sayfa Haberleri Edinilen Gümüşhane haberine göre Gümüşhane'de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti. Gümüşhane'de akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evini yarasalar istila etti. Evini basan yarasalardan kurtulamayan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti. Gümüşhane Karşıyaka mahallesinde akşam saatlerinde camlarını açık bırakan bir vatandaşın evine yarasalar girdi. Camı açık bırakılan odanın ışıklarını açtığında şok manzarayla karşılaşan ev sahibi bir süre yarasaları çıkarmayı denedi. Ev sahibi yarasalar dışarı çıkmayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Eve gelen Gümüşhane Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli yaptıkları çalışma sonucunda yarasaları evden çıkarmayı başardı. - GÜMÜŞHANE Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Gümüşhane İtfaiye 3. Sayfa Haberler

Haberler ›› 3. Sayfa ›› Gümüşhane haber: Gümüşhane'de evini yarasa basan vatandaşın imdadına itfaiye yetişti - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.