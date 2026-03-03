Gümüşhane'de heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Özkürtün Tüneli girişinde, Pamuklu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane - Giresun kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Yamaçtan kopan dev kayalar ve toprak kütlesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmasıyla kısa sürede temizlendi. Bölgede ekiplerin kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı