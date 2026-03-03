Haberler

Gümüşhane'de heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı

Gümüşhane'de heyelan sonrası kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu, ekiplerin özverili çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı. Yamaçtan kopan kayalar ve toprak kütlesi kısa sürede temizlendi.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde meydana gelen heyelan nedeniyle çift yönlü ulaşıma kapanan Gümüşhane-Giresun kara yolu ekiplerin çalışmasıyla yeniden trafiğe açıldı.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi sınırlarında bulunan Özkürtün Tüneli girişinde, Pamuklu mevkiinde sabah saatlerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kapanan Gümüşhane - Giresun kara yolu çift yönlü olarak tekrar trafiğe açıldı.

Yamaçtan kopan dev kayalar ve toprak kütlesi, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerinin özverili çalışmasıyla kısa sürede temizlendi. Bölgede ekiplerin kontrol ve tedbir amaçlı çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, Tahran'ı bombalıyor! 48 saat önce koltuğa oturan savunma bakanı öldürüldü

İran'ın kalbine bomba yağıyor: 2 gün önce göreve gelen isim öldürüldü
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Okan Buruk, Juventus'ta hayran kaldığı yıldıza telefon açtı: Galatasaray'a gelir misin?

Juventus'ta hayran kaldığı yıldızı aradı: G.Saray'a gelir misin?
Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu

Bakın hangi ülkede yaşıyormuş! Dansıyla olay olan İranlı kız sessizliğini bozdu
Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler

Görüntü Türkiye'den! Bir ilimizde Hamaney için sokaklara döküldüler
Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan kritik nükleer uyarısı

Orta Doğu'daki gerilim tırmanırken Rusya'dan çok önemli açıklama
Öğretmen kızını öldürüp intihar süsü veren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı

Öğretmen kızını öldüren anneyi, yaptığı savunma kurtaramadı