Gümüşhane'deki Rehine Krizi Sonrası Tutuklama

Güncelleme:
Gümüşhane Üniversitesi'nde yaşanan rehine krizinde teslim olan H.T., mahkemece tutuklandı. Rüşvetle serbest kalmanın önüne geçildi.

Gümüşhane'deki rehine krizinin ardından teslim olan şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gümüşhane Üniversitesi'nin Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki merkez kampüsünde yer alan Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi'nde dün yaşanan rehine olayıyla ilgili yeni gelişme yaşandı. Uzman çavuşluktan memurluğa geçtiği öğrenilen H.T., henüz bilinmeyen bir nedenle aynı fakültede görev yapan D.B. adlı kadın memuru dün saat 10.30 sıralarında tabancayla rehin almış, bina içerisinden gelen tek el silah sesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edilmişti.

Okulun etrafı boşaltılırken çatılara keskin nişancılar yerleştirilmiş, D.B.'nin yakınları da üniversiteye gelerek yetkililerden bilgi almıştı. Yapılan görüşmeler sonucu H.T. silahıyla birlikte güvenlik güçlerine teslim olurken, rehine kadın memur sağ olarak kurtarılarak tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürülmüştü.

Olay sonrası gözaltına alınan H.T.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından Gümüşhane Adliyesi'ne sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "silahla tehdit" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

