Gümüşhane merkezli 391 milyonluk yasa dışı bahis operasyonunda 5 tutuklama

Gümüşhane merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda 5 kişi tutuklandı. Operasyon sırasında yaklaşık 391 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edildi.

Gümüşhane merkezli düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Gümüşhane Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan F.A., K.M., M.A., M.K. ve B.D. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaklaşık 391 milyon TL'lik işlem hacminin tespit edildiği soruşturmanın çok yönlü olarak sürdüğü öğrenildi. - GÜMÜŞHANE

