Gümüşhane'de yalnız yaşayan yaşlı adam camide ölü bulundu
Gümüşhane'nin merkeze bağlı Çamlıköy köyünde dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan yaşlı adam caminin şadırvanında ölü bulundu.
ABDEST ALIRKEN KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Edinilen bilgiye göre köyde yalnız yaşadığı ifade edilen 78 yaşındaki Mevlüt Özkan, öğlen saatlerinde Merkez Camisi'nin şadırvan kısmında vatandaşlar tarafından hareketsiz halde bulundu.
Dün akşamdan beri kendisinden haber alınamayan Özkan'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken cenazesi yarın aynı köyde toprağa verilecek.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa