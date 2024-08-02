Gümüşhane'de Yaban Domuzu Saldırısı: Bir Kişi Yaralandı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde hayvanlarını otlattığı esnada yaban domuzu saldırısına uğrayan Yaşar Bektaş göğsüne aldığı darbeyle yaralandı.

Olay, dün akşam Gümüşhane'nin Kelkit ilçesi Babakonağı köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Babakonağı köyünde kendisine ait büyükbaş hayvanları otlatmak için ormanlık alandaki Eskikırılmış mevkinde bulunan Yaşar Bektaş'ın (62), karşısına bir anda yaban domuzu çıktı. Bektaş, saldırgan hareketler sergileyen yaban domuzunu uzaklaştırmaya çalışırken, hayvanın saldırısı sonucu göğsünden yaralandı. Göğsü parçalanarak yaralanan adam yakınları tarafından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE