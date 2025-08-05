Gümüşhane'de Tünelde Trafik Kazası: 1 Yaralı

Gümüşhane'de Tünelde Trafik Kazası: 1 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane-Trabzon karayolu Mescitli Varyant Tüneli'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Tanker sürücüsü Ümüt T.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gerçekleşen kazada hayati tehlike bulunmamakta.

Gümüşhane- Trabzon karayolu Mescitli Varyant Tüneli'nde iki aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Ümüt T., 28 ED 456 plakalı tankeriyle Trabzon istikametine seyir halindeyken tünele girişte yola katılmak isteyen başka bir aracı fark edip direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bu sırada sol şeritte ilerleyen 61 BT 944 plakalı aracıyla Yusuf Ç. yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada tanker sürücüsü Ümüt T. yaralanırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gözlerden uzak bir yaşam süren Ahmet Necdet Sezer'in son hali

Sezer'in son hali dikkat çekti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haluk Bilginer ile Feyyaz Yiğit aynı projede

Haluk Bilginer'i bu halde görenler şaşkınlığını gizleyemedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.