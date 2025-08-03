Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Gümüşhane'nin Dumanlı köyü İstavroma Yaylası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Sürücü Nurettin B.'nin sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu hafif ticari araç devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Dumanlı köyü İstavroma Yaylası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin B. (63) kullandığı 61 TV 370 plakalı hafif ticari araçla İstavroma Yaylası'ndan Taşköprü Yaylası istikametine seyir halindeyken sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağ tarafındaki menfeze devrildi. Kazada sürücü Boran ile araçta bulunan Hatice B. (65), Mustafa K. (84) ve Ümmihan K. (81) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, bilinçleri açık şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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