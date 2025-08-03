Gümüşhane'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'nin Dumanlı köyü İstavroma Yaylası mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Nurettin B. (63) kullandığı 61 TV 370 plakalı hafif ticari araçla İstavroma Yaylası'ndan Taşköprü Yaylası istikametine seyir halindeyken sis nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, yolun sağ tarafındaki menfeze devrildi. Kazada sürücü Boran ile araçta bulunan Hatice B. (65), Mustafa K. (84) ve Ümmihan K. (81) yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, bilinçleri açık şekilde Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE