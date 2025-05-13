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Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı

Gümüşhane'de Trafik Kazası: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti, 4 Kişi Yaralandı
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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Otomobilin dereye yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada, sürücü ve 4 aile üyesi yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Gümüşhane'de otomobil dereye uçtu: Aynı aileden 1 çocuk öldü, 4 kişi yaralandı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 1 çocuk hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Kelkit-Erzincan karayolunun Balkaya köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ömer Önercan yönetimindeki 06 FT 2114 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Araç, dere içerisine yuvarlandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalede, 12 yaşındaki Tevfik Eymen Önercan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada sürücü Ömer Önercan ile Zeynep Önercan yaralanırken, Tuba Buğlem Önercan ve Tuba Önercan ağır yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Tuba Buğlem Önercan ile Tuba Önercan, buradan Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / UĞUR AYDIN - 3.Sayfa
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