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Gümüşhane'de trafik kazaları yüzde 40 azaldı

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Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Temmuz ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı. Toplantıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 40 oranında düştüğü açıklandı.

Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Temmuz ayı güvenlik istatistiklerini paylaştı. Toplantıda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası sayısının bir önceki yıla oranla yüzde 40 oranında düştüğü açıklandı.

Gümüşhane Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, Gümüşhane İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Serhat Demiral ve İl Emniyet Müdürü Taner Cömert katıldı. Temmuz ayına dair güvenlik istatistiklerinin paylaşıldığı toplantıda Gümüşhane Valisi Alper Tanrısever, bir önceki toplantıda olduğu gibi vatandaşları yayla şenlikleri ve düğünlerde ateşli silahlarla havaya ateş edilmemesi konusunda uyardı.

7 başlık altında paylaşılan istatistiklerde ilk olarak terörle mücadeleye yönelik bilgilere yer verildi. Gümüşhane'de Temmuz ayı içerisinde başta PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ/PDY olmak üzere terörle mücadeleye yönelik 18 operasyon gerçekleştirildiği ifade edildi. Düzensiz göçmenlere yönelik yapılan 3 operasyonda ise 3 organizatörün yakalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı, 9 düzensiz göçmenin de Geri Gönderme Merkezlerine sevk edildiği öğrenildi. Göçmen kaçakçılığına yönelik yapılan operasyonlarda yakalanan organizatör oranının da yüzde 100'ün üzerine çıktığı belirtildi.

Temmuz ayı içerisinde gerçekleştirilen 10 operasyonda ise 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, operasyonlar kapsamında ele geçirilen bonzai, metamfetamin, sentetik hap ve esrar miktarındaki artışa dikkat çekildi. Organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da sürdüğü Gümüşhane'de, kaçakçılık faaliyetlerin durdurulmasına yönelik yapılan çalışmalarda ise operasyon sayısı 5 kat arttırıldı. Bu kapsamda gerçekleştirilen 10 operasyonda 3 adet tabanca, şarjör, mühimmat ve alkollü içki ile tütün/makaron ele geçirildi.

2024 yılı Temmuz ayında, kişilere karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı yüzde 95.4 olurken, mal varlığına karşı işlenen suçların aydınlatılma oranı ise yüzde 70.7 olarak belirlendi. Huzur, Güven, Mercek ve Çember gibi operasyonlarda ise haklarında arama kararı bulunan 32 şahıs yakalandı. Kadına ve çocuğa yönelik işlenebilecek suçları en aza indirmek için çalışmaların sürdüğü belirtilirken KADES uygulamasının indirilme sayısının 7 bin 684'e ulaştığı açıklandı.

Ülke çapında gerçekleştirilen SİBERGÖZ ve münferit operasyonlar sonucunda terör örgütleri ile siber alanda da güçlü mücadeleye devam ettiklerini vurgulayan Vali Tanrısever, "Bu kapsamda siber alanda terör örgütlerinin propagandasını yapan 96 hesap kapatılmış ve 3 şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

Vali Tanrısever, geçmiş dönemlerde olduğu gibi trafik kazalarının ve trafik kazası kaynaklı ölümlerin azaltılmasına yönelik eğitim, denetim ve kontrol faaliyetlerini gece gündüz, her türlü hava ve yol koşullarında arttırarak sürdürdüklerini belirterek il genelinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı kaza sayısının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 oranında azaldığını söyledi.

Kazaların büyük bir kısmının yol, hava ve trafik şartlarına uyulmaması ve seyir halinde iken dikkatsiz ve tedbirsiz davranarak yoldan çıkma şeklinde, sürücü kaynaklı hatalar ile gerçekleştiğini ifade eden Vali Tanrısever, yaz mevsimi nedeniyle gurbetteki vatandaşların şehre gelmesi ve turizm kaynaklı olarak trafik yoğunluğunun artması nedeniyle trafik kontrol ve denetimlerine daha da ağırlık verildiğini sözlerine ekledi.

Vali Tanrısever, geçtiğimiz günlerde Kürtün ilçesinde meydana gelen yorgun mermi olayı sonucu bir vatandaşın yaralandığını hatırlatarak, "Yaz mevsiminde yaylalarda, yerli ve yabancı turistlerin de katılımı ile festival ve şenlikler düzenlenmekte olup, bu dönemde ilimizdeki nüfus hareketliliği artmıştır. Devletimizin temel görevlerinden biri de vatandaşlarımızın yaşam hakkını savunmak, bulunduğu her ortamda huzur içinde olmalarını sağlamaktır. Gümüşhane genelinde gerçekleştirilecek; düğün, uğurlama ve yayla şenlikleri gibi etkinlikler öncesi ve sonrasında, bireysel kutlama amaçlı ateşli silahlar ile havaya ateş açılmaması yönünde tüm vatandaşlarımızdan duyarlı davranmasını, rica ediyorum. Eğlencenize kurşun sıkmayın!" dedi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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