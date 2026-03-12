Gümüşhane'de otomobil ters döndü: 2 yaralı

Gümüşhane'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin ters dönmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü ile annesi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Canca Mahallesi'nde meydana gelen kazada, 29 AAK 655 plakalı otomobilin sürücüsü Özgür A. (39), Trabzon'dan Gümüşhane istikametine seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yoldan çıkarak ters döndü. Kazada sürücü Özgür A. ile araçta yolcu olarak bulunan annesi Hatice A. (70) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Ters dönen araçtan çıkarılan yaralılar olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı