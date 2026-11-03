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Gümüşhane'de otomobil önce başka araca ardından korkuluklara çarptı, sürücü yaralandı

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Gümüşhane'de otomobil önce başka araca ardından korkuluklara çarptı, sürücü yaralandı
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Gümüşhane'de Eskibağlar Mahallesi'nde meydana gelen kazada, henüz belirlenemeyen nedenle hızlanan otomobil önce önündeki araca ardından kaldırım ve korkuluklara çarptı. Sürücü yaralanırken yanındaki 1 kişi yara almadan kurtuldu; yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'de meydana gelen kazada otomobile ve korkuluklara çarparak duran aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Eskibağlar Mahallesi'nde şehir merkezine bağlanan yol üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.T. idaresindeki 06 H 7711 plakalı otomobil, rampa aşağı ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle hızlandı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önce önünde seyreden Y.K. yönetimindeki 61 AAK 644 plakalı otomobile ardından da karşı şeride geçerek kaldırım ve korkuluklara çarptıktan sonra durabildi. Kazada sürücü E.T. yaralanırken, yanındaki 1 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralı sürücü E.T., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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