Gümüşhane'de Otomobil Kazası: 2 Yaralı

Gümüşhane'nin Süleymaniye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobilin duvara çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Mustafa K. idaresindeki 29 AF 043 plakalı otomobil, Süleymaniye Mahallesi'nden kent merkezine hareket halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki duvara çarptı. Kazada sürücü Mustafa K. ile araçta yolcu olarak bulunan Ahmet K. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. - GÜMÜŞHANE