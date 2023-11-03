Gümüşhane'de Öğrenci Kavgası: Boğaz Sıkma ve Bıçaklama
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Gümüşhane'de bir özel halk midibüsünde çıkan tartışmada üniversite öğrencisi, lise öğrencisinin boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. Olay anı araç kamerasına yansıdı.
GÜMÜŞHANE'de özel halk midibüsünde 'yan baktın' tartışmasında üniversite öğrencisi A.B. (20), lise öğrencisi O.A.C.'nin (17) boğazını sıkıp, sırtından bıçakla yaraladı. A.B. gözaltına alınırken, o anlar, araç kamerasına yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde özel halk midibüsünde meydana geldi. Midibüste ayakta duran öğrenciler arasında 'yan baktın' tartışması çıktı. Üniversite öğrencisi A.B., lise öğrencisi O.A.C.'nin boğazını sıktı; taraflar birbirine girdi. Sürücü aracı durdururken, A.B. bu kez O.A.C.'yi sırtından bıçakla yaraladı. Yolcular polise haber verdi. Saldırgan gözaltına alınırken, yaralı öğrenci Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı; durumunun iyi olduğu bildirildi.
Şüphelinin polisteki sorgusunun sürdüğü öğrenildi. Öte yandan kavga anı, araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde; ayaktaki A.B.'nin yanındaki O.A.C.'nin boğazına sarıldığı, diğer öğrencilerin de kavgaya karıştığı, yumrukların havada uçuştuğu, yolcuların da yaşadığı panik yer aldı.