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Gümüşhane'de motosiklet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü

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Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Kazada hafif yaralanan araç sürücüsü ve bir yolcu ise hastaneye kaldırıldı.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde motosiklet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, dün gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Atatürk Mahallesi 17 Şubat Bulvarı üzerinde Gümüşhane istikametine hareket halindeki Emrah S. idaresindeki 34 EMG 605 plakalı hafif ticari araç ile Halis Zorlu (46) idaresindeki 69 AF 655 plakalı motosiklet henüz belirlenemeyen bir sebeple çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. 112 acil sağlık ekipleri ağır yaralı olduğu tespit ettikleri motosiklet sürücüsü Halis Zorlu ve kazada hafif yaralanan araç sürücüsü Emrah S. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan küçük yaştaki Ömer S.'yi Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Ağır yaralı olarak Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve daha sonra Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne sevk edilen motosiklet sürücüsü Halis Zorlu yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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