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Gümüşhane'de LPG Yüklü Tankerle Tır Çarpıştı: 1 Yaralı

Gümüşhane'de LPG Yüklü Tankerle Tır Çarpıştı: 1 Yaralı
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Gümüşhane'de LPG yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kazanın ardından yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı, AFAD ve itfaiye ekipleri durumu kontrol altına aldı.

Gümüşhane'de LPG yüklü tankerle tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Ucuz atlatılan kazada yol uzun süre trafiğe kapalı kaldı.

Edinilen bilgiye göre, Şiran ilçesi istikametinden Gümüşhane istikametine giden Hüseyin D. yönetimindeki 34 KKG 652 plakalı LPG yüklü tanker, İnkılap köyü Ayazma mevkiinde virajda karşı yönden gelen UL 005 AS Gürcistan plakalı Mehmet Y. yönetimindeki tırın dorsesine çarptı. Tırın dorsesinin virajda kayması sonucu LPG yüklü tanker şarampole yuvarlandı. Kazada hafif şekilde yaralanan tanker sürücüsü Hüseyin D., sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Tankerin yaklaşık 20 ton LPG yüklü olması nedeniyle karayolu uzun süre ulaşıma kapandı. AFAD ve itfaiye ekiplerince sızıntı olmadığı belirlenen tankerin çekici marifetiyle kaldırılarması ile yol yeniden ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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