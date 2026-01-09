Haberler

Gümüşhane'de LPG yüklü tanker dere yatağına devrildi: 1 yaralı

Güncelleme:
Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde buzlanan yolda kontrolden çıkan LPG yüklü tanker, dere yatağına devrildi. Sürücü yaralandı, sızıntı tespiti yapıldı.

Gümüşhane'de buzlanan yolda kontrolden çıkan LPG yüklü tanker dere yatağına devrildi.

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde meydana gelen kazada, 34 DR 4897 plakalı LPG yüklü tanker, yolların kaygan ve buzlu olması nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun alt kısmındaki dere yatağına devrildi.

Aracı kullanan Şenol K. (51) kazada yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüye ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince olay yerinde yapıldıktan sonra Kelkit Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şenol K.'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Devrilen LPG yüklü tankerde sızıntı kontrolü yapıldı

Öte yandan olay yerine sevk edilen AFAD ekipleri, özel ekipmanlarla LPG yüklü tankerin çevresinde sızıntı tespiti çalışması gerçekleştirdi. Yapılan kontrollerde herhangi bir sızıntı olmadığı belirlendi.

Kazada araçta başka yolcu bulunmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

