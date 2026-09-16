Gümüşhane’de kontrolden çıkan otomobil ters döndü: 1 yaralı

Gümüşhane'de tünel çıkışı meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Trabzon-Gümüşhane karayolunun Mescitli köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Orhan Y. (64) idaresindeki 29 AE 341 plakalı otomobil, Gümüşhane istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak ters döndü. İhbar üzerine olay yerine 112 acil sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobil içerisinden çıkarılan sürücü, olay yerindeki yapılan ilk müdahalenin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı