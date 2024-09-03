Üye Girişi
Haberler

Gümüşhane'de Kaybolan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaylada kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu, ekiplerin 12 saat süren çalışması sonucunda bulunarak ailesine teslim edildi.

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaylada kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerin 12 saat süren çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Şiran ilçesi Yedibölük Köyü Bezigrançukuru Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Bezirgançukuru Yaylası'na gelen G.Ç. (14), dün öğle saatlerinde abileriyle birlikte gezintiye çıktığı esnada yolu karıştırarak kayboldu.

14 yaşındaki G.Ç.'yi bulamayan ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İz takip köpeği ve termal kameralı drone desteğiyle sürdürülen aramaların 12'nci saatinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Çavlan Köyü Yaylası'nda bulundu.

Yaylaya sis çökmesi nedeniyle yolunu bulmaya çalışırken bölgeden daha da uzaklaştığı belirlenen G.Ç. yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnsan Hakları Acil Durum 3-sayfa Güncel Şiran Yaşam

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme! Gizli tanık davasında tüm sanıklar tahliye edildi

 Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

Bakan Şimşek'ten ağustos ayı enflasyon rakamları için ilk yorum

 Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu

Ağustos ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı

İsrail ordusunda istifa depremi! Soykırıma imza atan komutan görevi bıraktı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Münevver Karabulut kimdir? Münevver Karabulut ne zaman öldü? Münevver Karabulut cinayeti KİRA ZAM ORANI NE OLACAK? Eylül ayı kira zam oranı belli oldu mu? Eylül ayında kiralara ne kadar zam yapılacak? Dilruba Kayserilioğlu tutuklanacak mı? Sokak röportajında konuşan Dilruba kaç yıl hapis yatacak? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 3 Eylül günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Joao Mario ne zaman geliyor? Beşiktaş'ın yeni transferi Joao Mario'nun uçağı saat kaçta? Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi ne kadar? Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidecek? BORSA DÜŞTÜ MÜ? 3 Eylül borsa ne zaman yükselir? Borsa yükseldi mi, ne oldu? Borsa düşerse ne olur? Enflasyon artarsa döviz ne olur? Enflasyon artarsa dolar artar mı? Enflasyon artarsa dolar, euro, sterlin kaç TL olur? AĞUSTOS AYI ENFLASYON ORANI: Enflasyon arttı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 3 EYLÜL 2024 SORGULAMA KYK yurt başvurusu nasıl, nereden sorgulanır? e-Devlet sorgulama ekranı! KPSS ORTAÖĞRETİM SINAV GİRİŞ BELGESİ: KPSS Ortaöğretim sınav giriş belgesi nereden sorgulanır?
title