Gümüşhane'de Kaybolan 14 Yaşındaki Kız Çocuğu Bulundu

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde yaylada kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu ekiplerin 12 saat süren çalışmasıyla bulunarak ailesine teslim edildi.

Olay, Şiran ilçesi Yedibölük Köyü Bezigrançukuru Yaylası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çobanlık yapan ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Bezirgançukuru Yaylası'na gelen G.Ç. (14), dün öğle saatlerinde abileriyle birlikte gezintiye çıktığı esnada yolu karıştırarak kayboldu.

14 yaşındaki G.Ç.'yi bulamayan ailesi durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine bölgeye jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İz takip köpeği ve termal kameralı drone desteğiyle sürdürülen aramaların 12'nci saatinde kaybolan 14 yaşındaki kız çocuğu jandarma ve AFAD ekipleri tarafından Çavlan Köyü Yaylası'nda bulundu.

Yaylaya sis çökmesi nedeniyle yolunu bulmaya çalışırken bölgeden daha da uzaklaştığı belirlenen G.Ç. yapılan sağlık kontrollerinin ardından ailesine teslim edildi. - GÜMÜŞHANE