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Gümüşhane'de Feci Kaza: 2 Kişi Hayatını Kaybetti

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Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde kontrolden çıkan bir kamyonet, yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı. Kazada sürücü Oktay Tozlu ve yolcu Muhammer Öztürk hayatını kaybetti.

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesinde yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlanan kamyonet içerisindeki 2 kişi kazanın etkisiyle kamyonetten savrularak feci şekilde can verdi.

Kaza, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi Yaylalı Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Yaylalı Köyü'nden Kazıkbeli Yaylası'na hareket halindeki 28 ABY 165 plakalı kamyonetin ilk belirlemelere göre sürücüsü olduğu değerlendirilen Oktay Tozlu'nun (36) Yaylalı Köyü mevkiinde henüz belirlenemeyen bir sebeple direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle nedeniyle kamyonet yaklaşık 70 metrelik uçuruma yuvarlandı.

Kazayı sabah saatlerinde fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada kamyonetten dışarı savrulan sürücü Oktay Tozlu ile Muhammer Öztürk (38) olay yerine hayatını kaybetti. Sürücü Tozlu ve Öztürk'ün cansız bedenleri morga kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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