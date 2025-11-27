Haberler

Gümüşhane'de Boşanma Aşamasındaki Eşine Bıçakla Saldıran Şahıs Tutuklandı

Güncelleme:
Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşi Nigar K.'yi bıçakla yaralayan O.K., çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Atatürk Caddesi'nde meydana geldi.

Gümüşhane'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla yaralayan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gümüşhane'nin Karaer Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde boşanma aşamasındaki eşi Nigar K.'yi bir iş yerinin önünde aniden saldırarak bıçakla yaralayan O.K., çevredeki vatandaşların müdahalesiyle uzaklaştırılmıştı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edilirken, polis ekipleri O.K.'yi gözaltına almış, yaralanan Nigar K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılmıştı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan O.K., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GÜMÜŞHANE

- GÜMÜŞHANE
