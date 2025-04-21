Öcalan'la görüşmenin ardından İmralı heyetinden açıklama

Öcalan'la Sırrı Süreyya Önder'siz ilk görüşme
Öcalan'dan Sırrı Süreyya Önder mesajı

PKK elebaşı Öcalan'dan dikkat çeken Sırrı Süreyya Önder mesajı
Devlet Bahçeli'den yeni görüntü: Daha yolun yarısı var

Devlet Bahçeli'den yeni görüntü! Paylaşıma düşülen not çok manidar
Mattia Ahmet Minguzzi cinayeti soruşturması, organize suç örgütü kapsamına alındı.

Minguzzi cinayeti organize suç örgütü kapsamına alındı

Gümüşhane'de Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü

Gümüşhane'de Alacak-verecek Tartışması Kanlı Bitti: 1 Ölü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde alacak-verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada T.T., E.K.'yi başından vurarak hayatını kaybetmesine sebep oldu. T.T. gözaltına alındı.

Gümüşhane'de alacak-verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada silahlar konuştu. Başından vurulan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Şiran ilçesi Dilekyolu köyü mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Şiran ilçesinde esnaflık yapan T.T. (37) ile E.K. (37) arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, T.T. yanında getirdiği ruhsatsız silahla E.K.'yi başından vurdu. Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan T.T., E.K. ile tartıştığını ve şahsı başından vurduğunu söyledi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, E.K.'nın hayatını kaybettiğini belirledi. E.K.'nın cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, T.T. cinayette kullandığı ruhsatsız silahla birlikte gözaltına alındı. - GÜMÜŞHANE

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.