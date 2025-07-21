Gümüşhane'de Aile Kazası: 4 Yaralı

Gümüşhane'de Aile Kazası: 4 Yaralı
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Gümüşhane'nin Şiran ilçesinde bir otomobilin virajda kontrolden çıkması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Gümüşhane'de virajda kontrolden çıkıp metrelerce sürüklenen otomobildeki aynı aileden 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Şiran ilçesi Yeşilbük Beldesi Fındıklıbel Geçidi'nde meydana geldi. Alucra'dan Kelkit ilçesi yönüne seyreden Resul Taşkın (67) yönetimindeki 06 BB 3650 plakalı otomobil virajda kontrolden çıkarak metrelerce sürüklendi. Kazada aynı aileden sürücü ile birlikte Nazmiye Taşkın (75), Hayati Taşkın (51) ve Urfani Taşkın (56) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Şiran İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalelerinde hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilen yaralılar daha sonra Kelkit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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