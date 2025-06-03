Gümüşhane-Bayburt Karayolu'nda Tır Kazası Ulaşımı Etkiledi

Gümüşhane-Bayburt Karayolu'nda Tır Kazası Ulaşımı Etkiledi
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Gümüşhane-Bayburt Karayolu üzerindeki Akçahisar Köyü mevkiinde bir tırın kontrolden çıkması sonucu yol tek taraflı olarak ulaşıma kapandı. Tırın yakıt tankının delinmesi nedeniyle yola mazot aktı. Ekipler gerekli güvenlik önlemlerini alarak yolun açılması için çalışma başlattı ve yol kısa süre içinde tekrar ulaşıma açıldı.

Gümüşhane- Bayburt Karayolu üzerinde Akçahisar Köyü mevkiinde kontrolden çıkan bir tırın yolu kapatması nedeniyle ulaşım tek şeritten kapandı.

Edinilen bilgiye göre, Bahattin D. idaresindeki 33 CNZ 54 plakalı tır, Gümüşhane istikametine seyir halindeyken Akçahisar Köyü mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Kazada tır yol ortasında yan şekilde dururken, mazot tankının delinmesi sonucu yakıt yola aktı.

Kaza nedeniyle yolun Gümüşhane yönü tek taraflı olarak ulaşıma kapanırken, bölgede güvenlik önlemi alan ekipler hem trafik akışını kontrol altına aldı hem de yolu açmak için çalışma başlattı. Karayolları ekiplerinin titiz çalışması sonucu yol tamamen ulaşıma açıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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