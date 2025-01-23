Gümüşhacıköy'de Trafik Kazası: 2 Ölü, 3 Yaralı

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Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Amasya'nın Gümüşhacıköy ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Torunoğlu yönetimindeki 34 EHG 180 plakalı otomobil, D-100 kara yolunun Ulubel mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otomobilde bulunan Şengül ve Berna Elif Torunoğlu olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan sürücü ile araçtaki E.E. ve Z.S.T. ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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