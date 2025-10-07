Güllü'nün kızı canlı yayında adeta isyan etti! Gözyaşlarını tutamadı

Yalova'da evinin terasından düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'nün ölümüne ilişkin tartışmalar devam ederken; cinayet bürosuna devredilen dosyada yeni detaylar ortaya çıkmış, programcı Hakan Ural savcının olay yerinde yapılan incelemede zeminin kaygan olduğunu ve Güllü'nün kazaya kurban gitmiş olabileceğini söylediğini aktarmıştı.

KIZI CANLI YAYINDA İSYAN ETTİ

Güllü'nün ölümüne ilişkin çok sayıda iddia öne sürülürken; çocukları adeta isyan etti. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem Gülter, Kanal D'nin "Neler Oluyor Hayatta" programına katılarak yaşananlara dair açıklamalarda bulundu.

"HERKESİ VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"

Gözyaşlarını tutamayan Gülter, olay anını hatırlamak istemediğini belirterek "Hiçbir şey konuşmak istemiyorum. Biz mezara bile gidemiyoruz. İnsanlar olayları farklı noktalara çekiyor, bu yüzden bize bakış açıları değişti. Ferdi Aydın'ı hayatımda sadece iki kez gördüm, tanımıyorum bile. İfademde de belirttim, her türlü teste hazırım. Annemi çok seven Sultan sık sık evimize gelirdi. Olay anıyla ilgili konuşmak istemiyorum, sadece acımı yaşamak istiyorum. Dört yaşında çocuğum var, onun fotoğrafları sosyal medyada paylaşılıyor. Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" sözlerini sarf etti.

"AYAĞINA PLATİN TAKILDI, TANSİYONU VARDI"

Programa bağlanan Güllü'nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter de annesinin sağlık durumuna ilişkin açıklamalarda bulundu. Gülter, annesinin trafik kazasından sonra beline değil, ayağına platin takıldığını ve bir süredir baş dönmesi ile tansiyon problemleri yaşadığını söyleyen Gülter, ayrıca annesinin temizlik takıntısı nedeniyle evdeki kaygan zeminde daha önce birkaç kez düştüğünü ifade ederek, "Hatta eve gelen polis bile kaydı" dedi.

ASİSTAN İDDİALARINA YANIT

Güllü'nün yan dairede oturan eski asistanı Çiğdem'le husumet yaşadığı iddialarına da değinen Gülter, aralarında anne-kız ilişkisi olduğunu belirterek, "Ablam neyse Çiğdem Abla da oydu. Anneme çok bağlıydı, zaman zaman tartışmalar yaşanıyordu. Ticari ilişkileri bitmişti, o kadar" ifadelerini kullandı.

Gülter ayrıca evde neden kamera bulunduğu sorusuna ise, "Benim evimdeki kamerayı beğenmişti, ben de ona hediye ettim" yanıtını verdi.

ADLİ TIP RAPORU AÇIKLANDI

Güllü'nün ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu Kimya İhtisas Dairesi'nin raporu da tamamlandı. Yapılan incelemelerde şarkıcının 3.53 promil alkollü olduğu belirlendi. İç organ parçaları ve mide muhtevasında yapılan analizlerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadı.