Güllü intihar mı etti? İddialara en yakınından yanıt

Sanat camiasının sevilen isimlerinden şarkıcı Güllü, evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti. Olay, ilk duyulduğunda intihar olduğuna dair yorumlar yapıldı. Acı haberi, sanatçının oğlu sosyal medya hesabından duyurdu.

Güllü'nün oğlu, "Üzücü bir haber paylaşmak üzere bu mesajı yayınlıyorum. Sosyal medyada yayınlanan intihar haberleri asılsızdır." ifadelerini kullanıp " Güllü'yü bu gece yaşanan elim bir kaza sonucu bu gece kaybetmiş bulunmaktayız. Cenaze ile ilgili gelişmeleri bu Instagram sayfasından paylaşacağım, başımız sağ olsun." açıklamasında bulundu.

GÜLLÜ KİMDİR?

Sahne adıyla Güllü olarak tanınan sanatçı Gül Tut, 15 Ekim 1973'te Beyoğlu'nda doğdu.

Türk fantezi müziği sanatçısı olan Güllü, pek çok başarılı albüme imza attı. 15 yaşında düğün salonlarında şarkı söyleyerek sahneye adım atan Güllü, şarkılarındaki Roman havalarıyla ün kazanmıştır.

Sanatçının Her Şeyim Oldun, Sabah Olmadan, Ödüm Kopuyor, Değmezmiş Sana, Kopamam Senden, Oyuncak Gibi, Acımıyorsan, Unutamazsın Beni, Bendeki Sen ve Varlığın Yeter gibi önemli hit parçaları vardır.