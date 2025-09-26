Haberler

Güllü'den geriye çıplak sesiyle söylediği bu efsane şarkı kaldı

Yalova Çınarcık'taki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybeden ünlü şarkıcı Güllü'den geriye çıplak sesle "Sabah Olmadan" şarkısını söylediği anlar kaldı. Yaklaşık 3 yıl önce kaydedilen videoda Güllü sesiyle hayranlarını büyülemiş ve "Tüylerim diken diken oldu" yorumları yapılmıştı.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü'den hayranlarını üzen haber geldi. 51 yaşındaki sanatçı, Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

BALKONDA OTURURKEN FENALAŞARAK AŞAĞI DÜŞTÜ

Uzun süredir Yalova Çınarcık'ta yaşayan Güllü, gece saat 03.00 sularında kızı ve bir arkadaşıyla 6. kattaki evinin balkonunda otururken fenalaşıp aşağı düştü. Ünlü sanatçının olay yerinde yaşamını yitirdiği bildirildi.

SAHİLDEKİ CANLI PERFORMANSI HAYRANLARINI BÜYÜLEMİŞTİ

Ünlü şarkıcı Güllü'den geriye ise sahilde şarkı söylediği görüntüler kaldı. Güllü 3 yıl önce deniz kenarında yürürken "Sabah Olmadan" şarkısını söylemiş ve yayınladığı video büyük ses getirmişti.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Güllü'nün hayranlarının büyüleyen videosuna yorum yağmış ve kullanıcılar "Tüylerim diken diken oldu" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: Haberler.com / Erdem Aksoy - 3.Sayfa
