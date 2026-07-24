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Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi

Gülistan Doku soruşturmasında tutuklu sayısı 13'e yükseldi
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Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 13’e yükseldi.

Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Tunceli'de 5 Ocak 2020'den bu yana kayıp olan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Gülistan Doku soruşturması kapsamında gözaltına alınan 15 şüpheliden 12'si tutuklanırken, 3'ü hakkında adli kontrol kararı verilmişti. Tunceli ve Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yapılan ikinci dalga operasyonda 15 kişi gözaltına alınmıştı. Dün sabah düzenlenen operasyonda 2 kişi daha gözaltına alındı ve gözaltı sayısı 17'ye yükseldi.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığındaki ifade işlemleri tamamlanan 2 şüpheli sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti. Şüphelilerden güvenlik korucusu F.Ö. "Kasten öldürmeye yardım ile suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçlarından tutuklanırken, hafriyat işiyle uğraşan O.Y. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Böylelikle tutuklu sayısı 13'e yükseldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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